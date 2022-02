In un’intervista recente, Andrea Delogu ha parlato del suo rapporto con Stefano De Martino, un’amicizia che l’ha aiutata in un momento di grande difficoltà.

Questa settimana Andrea Delogu è tornata in tv con il suo nuovo programma “Tonica”, il late show musicale di Rai 2, che sta avendo un grande riscontro di pubblico.

La conduttrice è molto amico di Stefano De Martino, di nuovo al centro del gossip per il suo presunto ritorno con Belen, e in un’intervista ha raccontato della loro amicizia e di come lo showman l’abbia aiutata durante un periodo molto difficile.

Come riporta il settimanale Gente, Andrea Delogu ha raccontato della sua rottura con l’ex marito Francesco Montanari, un periodo ovviamente non semplice per lei. Stefano, a quanto pare, le è stato molto vicino:

“Stefano è uno dei miei più cari amici. Lo siamo da anni, ma nessuno ci ha hai prestato attenzione, mai neppure una foto. Parliamo in continuazione di lavoro: le nostre telefonate sono fiumi di parole di 80 minuti. È un pezzo di cuore. Mi ha aiutata quando mi sono lasciata con mio marito. Apriti cielo: da lì in poi per tutti siamo stati amanti. Se non fosse stato famoso, bravo e bello, nessuno avrebbe detto niente“

Inoltre, sulla rottura con Montanari ha aggiunto: “Io e Francesco ci siamo lasciati, ma siamo rimasti molto legati, in ottimi rapporti. E da quello è venuta la consapevolezza dell’essere una ragazza che basta a se stessa. Non ero abituata a pensare solo a me, ho sempre avuto i miei, mio fratello, e poi Francesco. In quest’ultimo anno ho cercato di capire chi sono, da sola, e perché non ho bisogno di nessuno.”

