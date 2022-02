Sono stati avvistati mentre uscivano dal teatro Lirico di Milano. I paparazzi di Oggi, hanno beccato Virginia Raffaele mentre si scambiava baci, abbracci ed effusioni con un giovane e bellissimo collega. Lui si chiama Thomas Santu e i due sembrano essere molto innamorati.

Attore e cantante, Thomas Santu sembra essere la nuova fiamma di Virginia Raffaele. Dopo la fine di uno spettacolo al teatro Lirico di Milano, ad attenderla tra i fan c’era anche il bel collega con cui l’artista si è scambiata tenere effusioni. A riprenderli i giornalisti di Oggi che hanno ritratto una Virginia molto innamorata e lontana dall’immagine “divertente” che si ha di lei.

I due hanno una differenza d’età di circa 10 anni ma sembrano amarsi moltissimo. Attualmente, l’attrice non ha rilasciato nessuna dichiarazione ma le foto non mentono e sono inequivocabili. La Raffaele sembra rinata e sognante tra le braccia del suo Thomas che, oltre ad essere un attore di talento, è decisamente bello e affascinante. Ecco una foto della presunta fiamma della Raffaele:

