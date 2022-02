L’attrice racconta del suo desiderio di avere una figlia con la compagnia storica Imma Battaglia, in occasione di un’intervista.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia desiderano avere un figlio diventando mamma affidatarie. Lo rivela l’attrice da Barbara D’Urso con lo stupore della stessa conduttrice. La coppia sembra averne parlato a lungo ed è sempre più pronta a coronare questo sogno d’amore.

Le dichiarazioni di Eva Grimaldi

Come riporta Today, Eva Grimaldi confessa a Barbara D’Urso: “Io e Imma ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette perché non diventiamo mamme affidatarie?. Non si può dire genitori perché la legge non c’è ancora, però mamme affidatarie, dare l’amore, l’istruzione a una bambina italiana. È un percorso così difficile e sottile, bisogna stare attenti. Siamo una coppia di fatto, stiamo insieme da 11 anni”.

L’attrice ha poi condiviso il video dell’intervista su Instagram e ha scritto: “Che ne dite se io e Imma allargassimo la famiglia?” La risposta di Imma è stata subito: “Siiiiiiiii”. Cosa faranno dunque le due? E quale sarà la reazione del web a questo loro desiderio? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Ecco il post di Eva:

