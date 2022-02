La showgirl è assente da parecchi mesi come ospite al GF, dopo la sua eliminazione, in molti hanno ipotizzato che fosse una presa di posizione contro il reality ma lei chiarisce il malinteso.

In occasione di un’intervista su Nuovo TV, Raffaella Fico chiarisce i motivi per cui non si è più presentata nello studio del Grande Fratello Vip. Numerosi rumor hanno fatto intendere che la showgirl avesse qualcosa contro il programma e che ci fosse anche lo zampino di Soleil Sorge con la quale ha litigato.

Le dichiarazioni di Raffaella Fico

Come riportano Biccy e Blogtivvu, Raffaella Fico dichiara: “Assolutamente nulla contro il GF. Non ho alcun astio nei confronti della produzione, ho voluto trascorrere soltanto più tempo insieme al mio compagno e a mia figlia. Tutto qui, a me spiace che sul web circolino tante cattiverie su di me, la verità è quella che vi ho detto. Di questo si tratta, non c’è niente dietro.“

La showgirl smentisce ancora una volta di avere qualcosa contro il GF Vip e Soleil Sorge. Su quest’ultima dichiara che la lite è iniziata e finita all’interno del reality e che non ha avuto seguito nella sua vita. I motivi del suo allontanamento dal programma sono del tutto personali.

