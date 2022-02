Dopo essere stato punito dal reality per la reazione violenta con Sophie e Alex e per aver tolto il microfono il gieffino si sfoga con la sua fidanzata parlando male del GF.

Alessandro Basciano è stato messo in nomination d’ufficio dal Grande Fratello Vip. La reazione del gieffino è stata quella di voler abbandonare il reality e di definire “ingiusto” le decisioni degli autori nei suoi confronti, rispetto ad altri concorrenti a cui molte azioni non sono state punite.

Le dichiarazioni di Basciano

Come riporta Today, Alessandro Basciano si è sfogato con Antonio e Manila dopo il provvedimento del GF Vip nei suoi confronti. Il gieffino dichiara: “Ma se esco prima c’è la penale? Io me ne vado, ti rendi conto cosa hanno combinato? È vero che ho esagerato, ma tutto il resto…Non posso accettare una roba del genere”. Poi si sfoga con Sophie Codegoni e le dice: “Non c’è rispetto reciproco, questa è la verità. Io sono obiettivo, avrò i miei modi di mer*a, ma sono obiettivo. Due pesi, due misure, con me non è stato fatto questo. Non si è sentita mezza parola fuori posto di quelle che mi hai detto tu. Sei andata pesante oggi, non si è visto l’inizio. Non hanno fatto vedere te che mi venivi vicino, che mi hai provocato. Non è giusto“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG