L’ex nuotatore ha lanciato una frecciata al man game del GF Vip 6 e ha poi fatto una richiesta al reality di rientrare per passare una giornata con Lulù.

In occasione di un’intervista a Chi, Manuel Bortuzzo parla della sua Lulù, di Jessica ma anche di Alex Belli e poi lancia un appello al GF Vip 6. Il nuotatore vorrebbe rientrare nella Casa per poter stare tra le braccia della sua amata almeno un giorno.

Le dichiarazioni di Manuel Bortuzzo

Come riporta Blogtivvu, Manuel Bortuzzo si esprime su Alex Belli e sul suo triangolo amoroso: “Come avrei accolto Alex Belli dentro la Casa del GF Vip? Molto probabilmente lo avrei abbracciato ma non sarei riuscito a cag*rlo più di tanto. Questa storia mi ha stressato la vita… basta! Lui è perfetto. Ha fatto il GF Vip da solo, poi lo ha fatto la moglie e adesso insieme. E’ un genio! A livello artistico non gli si può dire niente.“

Poi la frecciata: “Perché non mi hanno fatto fare la quarantena? Probabilmente perché dovevano dare la priorità a Belli. Le cose vere colpiscono nella vita e non nello spettacolo quindi… sti cazz*! Anche solo per darle un bacio sette giorni di clausura li avrei fatti. Comunque alla produzione lo chiedo, la butto lì… fatemi entrare per una notte in Love Boat, dai.“

