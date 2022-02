Nel corso della notte, l’attore ha avuto un confronto con la coppia del GF Vip 6 e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Davide Silvestri ha deciso di non tenersi più nulla e ha detto chiaramente ad Alex Belli e Delia Duran che il loro “teatrino” ha stancato tutti, pubblico compreso. L’attore ha avuto un confronto con la coppia, vuotando il sacco su ciò che da tempo pensava del loro triangolo amoroso.

Le dichiarazioni di Davide Silvestri

Come riporta Blogtivvu, Davide Silvestri si confronta con Delia e Alex e dichiara: “Quando finisce lo show? Qua dentro è uno show per voi. Per me voi siete, probabilmente più veri di quello che siete qua dentro. Voi sarete anche così, ma qua dentro questa storia portata all’iperbolico, all’estremo, diventa una rottura di palle anche per uno che ci crede, fidati… te lo dico io perché sono uno che non ti vuole andare per forza contro ma siete una rottura di palle.

Sono sicuro che fuori siete identici. Ma qua dentro porti uno come me a non credere e togliere il valore dell’amore. Certo che so dove siamo ed ho assolutamente analizzato anche la struttura di questo programma.” Il gieffino si è infatti allontanato dal suo amico Alex Belli e non è riuscito ad abbracciarlo quando è rientrato nella Casa.

