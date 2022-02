Dopo il bacio affettuoso con Eros Ramazzotti e la frecciata della conduttrice, Tomaso Trussardi decide di smettere di seguire la conduttrice e la figlia su Instagram.

Dopo tutto il polverone mediatico che ha suscitato il ritorno sul palco di Michelle con Eros Ramazzotti, il loro bacio affettuoso e la frecciatina velata della conduttrice, Tomaso Trussardi prende una decisione. L’imprenditore ha smesso di seguire la sua quasi ex moglie e la figlia Aurora su Instagram.

Tomaso Trussardi e il “defollow” della ripicca

Come riporta Today: “Dopo ore di sofferenza e rodimenti, ecco il defollow a Michelle Hunziker e anche ad Aurora, con cui da qualche tempo si erano già raffreddati i rapporti. Trussardi ha smesso di seguire entrambe su Instagram, segno di una chiusura totale nei loro confronti dopo quanto accaduto ieri sera e di cui si parlerà ancora per un bel po’.”

In effetti, tra Trussardi ed Eros non scorreva buon sangue sopratutto dopo una battuta del cantante che non è piaciuta all’imprenditore. Infatti, Ramazzotti rispondendo a una domanda di un giornalista aveva detto: “Michelle a letto con me non rideva“. Questa affermazione ha fatto infuriare Tomaso che dopo la separazione dalla conduttrice ha appunto ammesso di non aver gradito la sua presenza in molte situazioni.

