Il caso Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran sta facendo discutere anche al di fuori della Casa del Gf Vip 6: interviene anche Cecilia Rodriguez contro la Duran.

Le dichiarazioni fatte da Delia Duran nella Casa del Gf Vip 6 non sono piaciute a Ceclia Rodriguez, che ha aspramente criticato la modella.

La sorella di Belen Rodriguez, ex protagonista dell’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, su Instagram si è scagliata contro Delia Duran, attualmente concorrente nel reality condotto da Alfonso Signorini: “Noi sudamericani non siamo così”

A infastidire Cecilia è stata la frase di Delia Duran in merito al suo amare liberamente, ovvero “Noi Sudamericani siamo così”. La Rodriguez non accetta che si faccia di tutta l’erba un fascio e, come ha fatto, ci ha tenuto a dire la sua in merito a questa cosa detta in diretta tv.

“Volevo difendere la mia cultura. perché in questo Gf ho sentito dire “io sono sudamericana e noi sudamericani siamo così“. Non è vero, non confondiamo le cose. È vero e ci tengo a dirlo che a livello culturale siamo diversi, siamo più calorosi noi siamo tanto di contatto, baci, abbracci e balletti perché noi siamo nati in mezzo alla musica, alla salsa, al Reggaeton…. Siamo nati con quella musica lì e sapete come sono questi balli, molto sensuali. Però non confondiamo una cosa con l’altra. Ci tengo a dirlo, noi sudamericani non siamo tutti così”

Riproduzione riservata © 2022 - DG