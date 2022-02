La portoricana Sofía Jirau ha annunciato di essere diventata un nuovo angelo: la prima modella di Victoria’s Secret con la sindrome di Down.

Una svolta epocale per Victoria’s Secret, il celebre brand di intimo famoso in tutto il mondo, che presenta la prima modella con la sindrome di down.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

La modella è portoricana e si chiama Sofia Jirau e, insieme ad altre 17 donne, sarà la testimonial della nuova linea di intimo e campagna dell’azienda, Love Cloud Collection.

Proprio lei annuncia questa importante novità, con una foto in bianco e nero che la ritrae con uno dei pezzi della collezione: “Un giorno l’ho sognato, ci ho lavorato e oggi è un sogno che si avvera. Posso finalmente svelarvi il ​​mio grande segreto. Sono la prima modella di Victoria’s Secret con la sindrome di Down. Grazie a Victoria’s Secret per avermi visto come un modello #NoLimits e avermi reso parte della campagna di inclusione della Love Cloud Collection”

Sofía Jirau ha 25 anni ed è salita alla ribalta nel 2020, quando calcò le passerelle della New York Fashion Week.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG