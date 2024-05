L’ex gieffina Greta Rossetti condivide con i suoi fan la preoccupazione di doversi operare per rimuovere una ciste. Scopri di più!

L’ex gieffina Greta Rossetti sta vivendo un momento di forte preoccupazione a causa della sua salute. Infatti, ha condiviso con i suoi follower una triste notizia: dovrà operarsi per rimuovere una ciste.

La notizia dell’operazione ha sconvolto l’ex fidanzata di Mirko Brunetti che si è mostrata sui social visibilmente agitata. Ma per tranquillizzare i fan ha spiegato tutti i dettagli dell’intervento a cui presto dovrà sottoporsi.

Greta Rossetti: la preoccupazione per l’intervento

L’ex gieffina ha rivelato di aver ricevuto diversi messaggi dai suoi follower, preoccupati perché la vedevano sempre molto giù di morale. La Rossetti ha, quindi, approfittato di tali messaggi per rassicurare i suoi fan.

“Stavo leggendo un po’ di messaggi e ho visto che in tante mi avete scritto che “ho la faccia giù” o “sembro triste“, tutte cose così. Non sono triste, è che ho scoperto, ma ne avevo già parlato anche dentro alla casa, che devo operarmi e togliermi una ciste perché io soffro di endometriosi e questa ciste si è ingrossata tanto e mi porta a stare parecchio male” ha spiegato l’ex gieffina.

Greta Rossetti: “Finché non mi opero non sono tranquilla”

Ha, poi, rivelato: “Sono andata a fare un controllo e mi hanno detto che mi devo operare subito. Questa ciste va a comprimermi il nervo della gamba e ho un dolore che voi non avete idea, cioè è da ieri che vado avanti con gli antidolorifici perché mi fa male la gamba in un modo assurdo. Diciamo che potrei stare meglio ecco. Quindi, finché non mi opero, non sono tranquillissima perché ho questo pensiero che mi devo togliere la ciste e perciò cerco di essere presente ma, ogni tanto, mi assento“.

La gieffina ha rivelato che oggi “Andrò a fare le analisi del sangue e capirò quando operarmi“.