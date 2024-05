Britney Spears è stata paparazzata seminuda e scalza mentre è scortata dai paramedici. L’accusa alla madre preoccupa i fan.

Britney Spears è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica dopo essere stata paparazzata in una situazione apparentemente controversa. La popstar è stata fotografata dai paparazzi di TMZ fuori da un hotel di lusso a Los Angeles, semi nuda e scalza in strada, mentre veniva assistita da paramedici.

Le indiscrezioni suggeriscono che la cantante potesse aver avuto una discussione accesa con il suo nuovo fidanzato, Paul Soliz, che potrebbe aver portato ad un crollo emotivo. Tuttavia, Britney ha prontamente smentito queste voci attraverso i suoi account sui social media. Ecco che cosa è successo realmente.

Britney Spears: la smentita social e l’accusa alla madre

Poco dopo l’uscita dello scoop, la pop star ha commentato l’accaduto con un post Instagram.

Nella didascalia scrive: “So che mia madre era coinvolta!!! Non le parlo da 6 mesi e mi ha chiamato subito dopo che è successo prima che la notizia uscisse!!! Sono stata incastrata proprio come lei tempo fa!!! Vorrei avere i nonni!!! Non la sopporto!!! Sinceramente non mi interessa lo dirò!!! Psss quest’uomo è meraviglioso!!! Lui è come un padre per me e mi ha aiutato a superare la scorsa notte!!! Ti adoro e ti ammiro mister Mathew!!!“.

Britney Spears: nessuna lite ma solo una storta alla caviglia

A spiegare quanto accaduto ci ha pensato la stessa Britney, che ha rivelato: “Giusto per far sapere…la notizia è falsa!!! Ieri sera mi sono storta la caviglia e i paramedici si sono presentati illegalmente alla mia porta. Non sono mai entrati nella mia stanza, ma mi sono sentita molestata“.

Pare, quindi, che sia stata la madre a contribuito a diffondere la notizia falsa relativa alla lite con l’attuale compagno.