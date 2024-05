Fanno sul serio Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo. I due non sono ancora usciti del tutto allo scoperto ma ora un indizio sui social…

In attesa della prima foto pubblica senza paparazzate, Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sembrano essere intenzionati a fare le cose sul serio. La conferma è arrivata dai social dove un piccolo indizio è arrivato in termini di presentazioni in famiglia ed in particolare di un faccia a faccia tra l’influencer e la sorella di Giano, Diana.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo: presentazioni in famiglia

Giulia De Lellis

I più attenti osservati social hanno notato che in queste ore nei profili Instagram della bella Giulia e della famiglia Del Bufalo è stato condiviso qualcosa di molto simile. Come sottolineato da Leggo, infatti, l’influencer ha mostrato sul proprio profilo la foto di un grande albero in fiore in un giardino immenso e ha postato la storia aggiungendo dei cuoricini.

Fin qui nulla di particolare se non fosse che la sorella del presunto fidanzato Giano, Diana, abbia pubblicato uno scatto praticamente uguale che dimostrerebbe come le due si trovassero nello stesso posto, se non nello stesso momento, a poca distanza l’una dall’altra. Si tratta di un albero presente a casa Del Bufalo che andrebbe a confermare come la bella Giulia sia stata presenta in famiglia.

Il primo avvistamento

Poco più di una settimana fa, come ormai noto, erano uscite le prime indiscrezioni sulla nuova coppia con le telecamere di Chi che avevanoi paparazzato Giulia e Giano insieme. “Il cuore di Giulia De Lellis ora batte per Giano Del Bufalo (fratello dell’attrice Diana)”, aveva scritto il settimanale su Instagram. Il giornale aveva spiegato che la donna avesse cambiato look e fidanzato passando un bel weekend al Castello della Cecchignola dove vive l’uomo.

Di seguito anche un recente post Instagram con le foto scattate da Chi sulla coppia: