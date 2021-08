Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato via social di aspettare il loro primo figlio insieme.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno per realizzare il loro sogno d’amore: a circa 2 anni dall’inizio della loro storia – nella casa del GF Vip – la coppia ha annunciato l’arrivo della loro prima cicogna. La modella è già mamma di Nina, nata dalla sua precedente storia con Francesco Sarcina, a cui presto darà un fratellino o una sorellina: “La gioia più grande della mia vita siete voi”, ha scritto Ciavarro nel post via social in cui ha annunciato la gravidanza.

Paolo Ciavarro e Clizia presto genitori

Con una romantica foto via social (dove entrambi tengono in mano un’ecografia) Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno confermato che presto saranno genitori. La coppia non aveva fatto segreto di desiderare presto una famiglia insieme e ora, dopo un periodo di convivenza a Roma, hanno confermato l’arrivo del loro primo bebè. Clizia Incorvaia ha dato l’annuncio via social senza nascondere la sua commozione per questo importante traguardo:

“Non è stato facile mantenere “solo per proteggere “ il segreto più bello. Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande … avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni”, ha scritto la modella nel suo post via social.

Clizia: la maternità

Per Clizia si tratta del secondo figlio dopo la nascita della piccola Nina, nata dalla sua precedente unione con Francesco Sarcina (naufragata nel peggiore dei modi e tra reciproche accuse di tradimento). Oggi la modella ha ritrovato la serenità accanto a Paolo Ciavarro, che le ha anche fatto dono di un prezioso anello di fidanzamento. Dopo l’arrivo del loro bebè i due convoleranno a nozze?

