Chiara Ferragni ha scelto un look audace per la sua prima serata a Capri, ma sui social non ha ottenuto consensi…

Chiara Ferragni è approdata a Capri per le sue vacanze in compagnia della famiglia e al suo arrivo nel primo ristorante di lusso del viaggio, ha sfoggiato un look audace e provocante: l’influencer ha indossato infatti un reggiseno argento con coppe a forma circolare e un paio di jeans. Il look non è piaciuto al pubblico dei social, che ovviamente non ha perso occasione per farlo presente. “Ma sono due presine?”, ha ironizzato un utente tra i commenti al post della Ferragni, mentre un altro ha aggiunto: “Identici ai miei sottobicchieri”.

Chiara Ferragni e il reggiseno argentato: le critiche

Non sempre Chiara Ferragni riesce a conquistare i fan con i suoi look: questa volta l’influencer più famosa d’Italia ha ottenuto una valanga di critiche per un reggiseno da lei indossato durante la sua prima serata a Capri. Il tanto contestato capo sarebbe un modello esclusivo della collezione Nué, non ancora disponibile sul mercato e il cui prezzo è di ben 692 euro. Alta moda o no, sembra che il capo non abbia ottenuto i consensi del popolo del web, che vedendolo addosso all’influencer lo ha ampiamente criticato.

Le vacanze dei Ferragnez

I Ferragnez si sono concessi una lunga vacanza in compagnia della famiglia in alcune delle location più belle d’Italia, dalla Costa Smeralda al Golfo di Napoli. Oltre ai siparietti con gli amici vip, i look da capogiro e le location mozzafiato, Chiara Ferragni non ha mancato di attirarsi contro alcune critiche (specie per vie delle conchiglie che le sarebbero state donate in Sardegna). L’influencer – che in passato ha più volte replicato contro i detrattori – questa volta ha preferito mantenere il silenzio sulla questione, senza dare adito ad ulteriori bufere.