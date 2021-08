Chiara Ferragni sta trascorrendo le vacanze in Sardegna e un suo post sui social ha scatenato una vera e propria bufera.

Chiara Ferragni ha postato sui social l’immagine di un cofanetto pieno di conchiglie che avrebbe ricevuto in regalo mentre si trovava in Sardegna con i suoi familiari per le vacanze estive. La foto – postata dall’influencer nelle sue stories – ha scatenato la reazione negativa di moltissimi utenti e sulla pagina social “Sardegna rubata e depredata” l’influencer ha ricevuto una valanga di critiche.

Chiara Ferragni scatena l’ira dei sardi

Decine e decine di utenti hanno chiesto che Chiara Ferragni venga multata per il post in cui l’influencer ha mostrato un cofanetto pieno di conchiglie che le sarebbe stato donato mentre si trovava in Sardegna. La moglie di Fedez al momento non ha replicato alle polemiche, ma sui social in molti l’hanno accusata di non aver contribuito alla salvaguardia dell’ambiente ed aver anzi rappresentato un cattivo esempio per i suoi fan dei social (dove l’influencer è senza dubbio tra le più seguite d’Italia).

“Deve restituirle!”, ha tuonato un utente a proposito delle conchiglie, mentre un altro ha aggiunto: “Ha un senso civico ed etico pari a zero, a meno che la cosa non le frutti guadagno”.

Le vacanze 2021

Chiara Ferragni si trova in Costa Smeralda in compagnia del marito Fedez e dei due figli, Leone e Vittoria. Per la loro vacanza all’insegna del relax i due hanno scelto alcune delle location più suggestive della Sardegna e ovviamente sui social non hanno mancato di raccontare il loro soggiorno ai fan. Per la famiglia si tratta della prima vacanza “in quattro” dopo la nascita della figlia, Vittoria, nata lo scorso 23 marzo. Il prossimo anno i due hanno già in serbo molti progetti e hanno anche rivelato che cercheranno di traslocare nel nuovo appartamento da loro acquistato a CityLife (e che al momento sarebbe in costruzione).