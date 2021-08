Per la loro prima vacanza in quattro i Ferragnez hanno optato per un resort da sogno in Gallura, tra scorci mozzafiato e hotel extra lusso.

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di trascorrere le loro vacanze 2021 all’insegna dell’amore e della famiglia: la coppia è partita per la Costa Smeralda insieme ai due figli, Leone (di tre anni) e la piccola Vittoria (nata il 23 marzo scorso). Per l’occasione la coppia ha prenotato il soggiorno in un resort da sogno e sui social hanno raccontato il loro tempo libero, tra bagni in piscina con i loro bambini e cene romantiche al tramonto.

Chiara Ferragni e Fedez: la vacanza da sogno

Per il loro soggiorno in Costa Smeralda i Ferragnez hanno deciso di pernottare al resort 5 stelle Petra Segreta (il cui costo per una camera matrimoniale si aggira attorno ai 500 euro a notte). I due hanno postato alcune immagini del tempo da loro trascorso nella lussuosa location, tra bagni in piscina insieme ai loro bambini e cene al tramonto su una vista mozzafiato.

Precedentemente la coppia aveva soggiornato a Porto Cervo, nella splendida cornice dell’Hotel Ramazzino e poi, sempre a Porto Cervo, si erano goduti un breve soggiorno sullo yacht dell’investitore Riccardo Silvia (proprietario di Silva International Investments).

Le vacanze dei Ferragnez

Non è la prima volta che i Ferragnez scelgono la Sardegna per le loro vacanze estive. La coppia ama trascorrere il tempo libero tra le bellezze della natura e quest’anno se possibile le loro vacanze sono rese ancor più speciali dall’arrivo della piccola Vittoria. Per la coppia si tratta infatti della prima vacanza “a quattro” insieme ai figli, con cui hanno trascorso l’ultimo anno quasi sempre chiusi in casa a causa dell’emergenza Coronavirus.