Chiara Ferragni ha partorito la sua bambina: è la seconda figlia per l’influencer e il marito Fedez dopo l’arrivo del piccolo Leone nel 2018.

Con enorme gioia Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato di essere diventati genitori per la seconda volta. La piccola, di cui finora ad oggi il nome è rimasto top secret per volontà dei genitori, a differenza del fratello Leone – nato il 19 marzo 2018 a Los Angeles (così da permettergli di avere la doppia cittadinanza) – è nata a Milano e si chiama Vittoria. La stessa influencer ha infatti svelato di voler evitare viaggi durante l’emergenza Coronavirus. Ecco la foto condivisa da Chiara:

Chiara Ferragni ha partorito: nata la seconda figlia

Dopo mesi di tenera attesa e foto del pancione, Chiara Ferragni ha messo al mondo la sua seconda figlia. Lei e Fedez lo hanno annunciato via social con un post che non ha mancato di commuovere i fan.

Come per il piccolo Leone anche in questo caso i due hanno deciso di condividere con i fan la gioia del parto a poche ore dalla nascita della piccola, di cui finora avevano preferito non rivelare il nome.

Nelle stories immediatamente dopo il parto, Chiara ha condiviso un video del piccolo Leone che, da casa, ha lanciato un tenero messaggio alla sorellina. Intanto, in clinica, Fedez ha preso in braccio la bambina e si è lasciato andare ad un pianto di commozione.

La decisione di partorire in Italia

A causa dell’emergenza sanitaria Chiara Ferragni aveva spiegato ai fan di aver deciso di partorire la sua seconda figlia in Italia, così da poter avere i suoi parenti vicini in un momento tanto delicato ed evitare viaggi in piena la pandemia.

Durante i mesi che avevano preceduto la sua prima gravidanza l’influencer si era trasferita a Los Angeles insieme a Fedez e aveva rivelato di averlo fatto per assicurare da subito, a suo figlio Leone, la doppia cittadinanza. A differenza di quando è nato il bambino l’influencer e suo marito hanno preferito tenere segreto il nome della loro seconda bambina fino al momento della nascita, e da mesi i fan dei social si chiedevano quale sarebbe stato il nome scelto dai due.