Secondo indiscrezioni l’ex tentatrice Maria Luisa Jacobelli avrebbe una liaison in atto con il campione di calcio Kylian Mbappé.

Per il momento nessuna conferma o smentita in merito alla presunta liaison tra la figlia di Xavier Jacobelli, Maria Luisa Jacobelli, e il calciatore Kylian Mbappé. Secondo Oggi i due avrebbero trascorso una notte infuocata in un lussuoso hotel di Parigi e molto presto potrebbero uscire allo scoperto ufficializzando la loro liaison. Sarà vero?

Maria Luisa Jacobelli e Kylian Mbappé: la notte infuocata

Un’ondata di gossip ha travolto la bella Maria Luisa Jacobelli e il campione del Paris Saint Germain Kylian Mbappé: secondo Oggi i due avrebbero trascorso una notte infuocata nella lussuosa suite di un hotel parigino, ma per il momento sulla questione non sono emerse ulteriori conferme. Maria Luisa Jacobelli è conosciuta come influencer e come ex tentatrice di Temptation Island (oltreché ovviamente per essere la figlia di Xavier Jacobelli, giornalista e direttore di Tuttosport).

Kylian Mbappe

Nonostante la sua partecipazione a Temptation Island nel 2020, Maria Luisa Jacobelli è sempre stata molto riservata riguardo alla sua vita privata e al momento non ha confermato i rumor riguardanti la sua presunta liaison con il famoso calciatore.

La vita privata di Kylian Mbappé

Per quanto riguarda l’attaccante del Paris Saint Germain e asso della Nazionale francese, in passato ha avuto una relazione con la modella Alicia Aylies, ex Miss Francia 2017.

I due – che avrebbero vissuto la loro liaison lontano dai riflettori – si sarebbero separati definitivamente nel 2018, e nel 2019 lo stesso calciatore aveva confessato di essere single. Ora che le voci della sua presunta liasion con Maria Luisa Jacobelli sono diventate sempre più insistenti, il calciatore confermerà la relazione? In tanti tra i fan sui social non vedono l’ora di saperne di più!