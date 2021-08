Dopo aver annunciato la sua prima gravidanza Gracia De Torres ha lasciato i fan a bocca aperta mostrando la sua prima ecografia.

Gracia De Torres, che attraverso i social ha confessato di aver vissuto enormi difficoltà nel tentativo di restare incinta, sta finalmente per realizzare il sogno di diventare madre per la prima volta. Sui social l’ex naufraga – che ha da poco annunciato la sua prima gravidanza – ha lasciato i fan a bocca aperta svelando di aspettare ben 2 bambini, un maschio e una femmina. Sui social Gracia ha postato l’immagine della sua ecografia e ha scritto: “A volte quando desideri troppo un miracolo, ne arrivano due! (…) Non sapete che dura è stata per me tenere questo segreto così a lungo”.

Gracia De Torres aspetta due gemelli

Con un tenero post via social Gracia De Torres ha sorpreso i suoi fan confessando di aspettare due gemelli. Durante il party di Gender Reveal lei e il giocatore di basket Daniele Sandri hanno scoperto più felici che mai che si tratterà di un maschietto e di una femminuccia. I due non hanno ancora confessato ulteriori dettagli sulla gravidanza né i nomi dei due piccoli in arrivo, ma quel che è certo è che entrambi sono entusiasti di stare per realizzare il loro sogno.

I problemi d’infertilità

Annunciando la sua gravidanza Gracia De Torres non aveva fatto segreto di aver vissuto terribili difficoltà nel tentativo di restare incinta. L’attrice infatti sarebbe riuscita ad avere una gravidanza dopo 3 anni dalla sue nozze con Daniele Sandri, che da subito le aveva manifestato il desiderio di avere un bambino.

“3 anni fa un po’ prima di sposarci Daniele mi ha confessato di essere pronto a diventare papà, e io mi sono sciolta… Da quel momento abbiamo iniziato a provare in modo molto naturale e tranquillo… Il tempo passava e niente. Diciamo che l’isola mi aveva un po’ scombussolata. ma dopo mi sentivo bene. Dopo un anno sono iniziati i primi accertamenti, per essere sicuri che fossimo a posto per avere figli (sia Daniele che me). Abbiamo fatto davvero tante prove e per fortuna tutto era a posto, per cui La mia ginecologa mi ha consigliato di fare una stimolazione con pastiche e rapporti mirati, ma ancora niente (…)”, aveva raccontato tra le lacrime l’attrice in un video condiviso via social.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/gracia_de_torres/?hl=it