Dopo che Luca Onestini ha annunciato la fine della loro liaison Ivana Mrazova ha replicato via social contro il modello.

Luca Onestini ha annunciato la fine della sua storia d’amore da Ivana Mrazova con un messaggio conciliante e affettuoso. Pochi istanti più tardi la modella ha rotto il silenzio invece con una frecciatina verso l’ex fidanzato, e nelle sue stories via social ha lasciato intendere di non condividere affatto il suo punto di vista (pur confermando anche lei la fine della storia). “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo “aspettati e supportati”. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima, in più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi quattro anni bellissimi insieme, con tanto tanto amore e complicità”, ha scritto Ivana nella sua replica infuocata.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/ivana_mrazova/?hl=it

Ivana Mrazova: la replica contro Luca Onestini

Volano scintille tra Ivana Mrazova e Luca Onestini: quella tra i due sembrava una storia destinata a durare e invece, dopo l’annuncio di rottura da parte del modello, Ivana è intervenuta via social con una frecciatina infuocata. Luca Onestini nel suo post aveva lasciato intendere che, nonostante avessero provato a salvare la loro storia, lui e Ivana erano stati costretti a prendere strade diverse. La modella a quanto pare non sarebbe d’accordo e infatti nelle sue storie ha precisato che non si sarebbero “aspettati e supportati” come ha lasciato supporre Luca. Quale sarà la verità?

La morte del padre

L’ultimo anno è stato particolarmente difficile per Ivana che, dopo aver perso suo padre, ha fatto ritorno in Repubblica Ceca per stare accanto ad una persona a lei cara in gravi difficoltà. Solo nelle ultime ore lei e Luca Onestini hanno confermato la fine della loro storia, ma sono ancora oscuri i motivi che hanno portato i due a decidere di dirsi addio.

