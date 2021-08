Belen Rodriguez si è confessata a cuore aperto a poche settimane dalla nascita della sua seconda figlia, Luna Marì.

Oggi Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono più felici che mai di poter tenere tra le braccia la loro piccola Luna Marì. I due hanno 10 anni di differenza e dopo un solo anno dall’inizio della loro storia d’amore hanno realizzato il sogno di diventare genitori. Belen ha confessato a Chi di aver vissuto la sua seconda gravidanza con maggiore fatica rispetto alla prima, in particolar modo per le nausee e gli effetti collaterali che essa le avrebbe causato:

“Non è stata una passeggiata, a 36 anni. Quando aspettavo Santiago, nove anni fa, non mi accorgevo della fatica che il corpo fa, è una macchina spaziale che realizza una persona con il tuo Dna. Questa volta ho sentito tutta la fatica: ho avuto le nausee fino al quinto mese, ero senza forze, anemica. E Antonino ha ‘subìto’ tutto con grande rispetto”, ha dichiarato la showgirl.

Belen Rodriguez: la seconda gravidanza

A poche settimane dalla nascita della piccola Luna Marì Belen Rodriguez è tornata in studio a Tù sì que vales e ha sorpreso tutti con la sua forma smagliante dopo il parto. La bella argentina ha confessato che – nonostante la gioia di aver potuto finalmente abbracciare la sua bambina – avrebbe vissuto questa seconda gravidanza in maniera molto diversa dalla prima.

Al suo fianco ha però potuto contare sempre sul sostegno di Antonino che, pur essendo giovanissimo e alla sua prima esperienza di paternità, si è dimostrato il “principe gentile” di cui la showgirl ha ammesso di essersi innamorata. “Sono stati mesi difficili perché Belen ha sofferto. Quando è nata Luna Mari e siamo tornati a casa era come se ci dovessimo conoscere di nuovo, perché lei è cambiata molto, in positivo”, ha dichiarato a Chi l’hair stylist, che dopo la nascita della bambina si è trasferito con la showgirl all’Isola di Albarella, dove trascorreranno il resto dell’estate.

I messaggi di auguri degli ex

La storia d’amore tra i due è sbocciata all’indomani della separazione di Belen dal suo ex marito, Stefano De Martino. Proprio al settimanale di Alfonso Signorini la showgirl ha confessato che i suoi ex le avrebbero fatto gli auguri per la nascita della sua seconda bambina. “Sì, in privato, sono stati tutti molto carini”, ha dichiarato Belen senza entrate troppo nel dettaglio.