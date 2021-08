Pedro Almodovar ha voluto omaggiare la sua cara amica Raffaella Carrà nel suo ultimo film, Madres Paralelas.

La scomparsa di Raffaella Carrà ha colpito i tanti personaggi famosi che hanno incontrato la celebre showgirl durante la sua lunga e importante carriera. Tra questi anche Pedro Almodovar – che l’aveva ricordata al Festival di Cannes, dove aveva appreso la notizia della sua scomparsa – ha deciso di omaggiare la celebre showgirl nel suo ultimo film, Madres Paralelas. La protagonista del film – interpretata da Penelope Cruz – in una scena è intenta a fotografare l’attrice Daniela Santiago con l’iconico caschetto biondo e uno degli abiti più famosi appartenuti alla compianta showgirl italiana.

Raffaella Carrà: l’omaggio di Almodovar

In Spagna Raffaella Carrà era conosciuta e molto amata. e infatti dopo la sua scomparsa le è stata dedicata una piazza mentre il più famoso regista spagnolo, Pedro Almodovar, ha deciso di dedicare alla showgirl un omaggio nel suo ultimo film, Madres Paralelas, in concorso alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia e le cui protagoniste sono Penelope Cruz e Milena Smit.

Almodovar aveva appreso la notizia della scomparsa di Raffaella Carrà mentre si trovava al Festival del Cinema di Cannes e all’Ansa aveva espresso il suo dispiacere affermando: “Sono affranto, ho perso un’amica che adoravo. Tutta la Spagna la adorava, anzi la adora. E’ davvero una grande perdita e questa tre giorni di esequie con cui l’Italia la ricorda è proprio giusta, quasi dei funerali di Stato”.

La morte della showgirl

Raffaella Carrà si è spenta il 5 luglio 2021 dopo aver lottato contro un cancro ai polmoni. La showgirl non aveva confessato pubblicamente di esser stata colpita dalla malattia e la notizia della sua morte è giunta come un fulmine a ciel sereno per i fan di tutto il mondo.