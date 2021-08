A un anno dalla fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng Melissa Satta ha postato sui social la sua prima foto in compagnia del fidanzato Mattia Rivetti.

Melissa Satta si gode le vacanze in Costa Smeralda e insieme a lei è presente il nuovo fidanzato, l’imprenditore Mattia Rivetti, con cui già da mesi circolavano voci riguardanti una presunta liaison. La modella ha postato nelle sue storie sui social una foto in cui i due sono ritratti insieme per la prima volta. Circa un anno fa lei e il marito, Kevin Prince Boateng, annunciavano la fine del loro matrimonio.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/melissasatta/?hl=it

Melissa Satta e Mattia Rivetti: la prima foto

Dopo mesi di avvistamenti e indiscrezioni Melissa Satta ha deciso di uscire allo scoperto: sui social l’ex velina ha postato la prima foto in cui è ritratta con la sua nuova fiamma, Mattia Rivetti (parente di quel Matteo Rivetti a cui era stata erroneamente attribuita una liaison con l’ex velina, che era andata su tutte le furie).

I due si sarebbero conosciuti – stando a quanto riporta Chi – lo scorso gennaio, e ben presto Rivetti avrebbe stretto un buon rapporto anche con Maddox, il figlio che Melissa Satta ha avuto insieme a Kevin Prince Boateng (e che adesso sarebbe in vacanza con loro).

La separazione dal marito

A dicembre 2020 Melissa Satta ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng. Per l’ex velina gli ultimi anni sono stati particolarmente complicati proprio per via della sua separazione dal marito.

“La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme, è stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada.Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox”, aveva confessato a Verissimo.

