Beatrice Valli ha annunciato via social che lei, Marco Fantini e i loro figli sono risultati positivi al Coronavirus.

Attraverso una serie di stories via social Beatrice Valli ha annunciato che lei e il fidanzato, Marco Fantini, sono risultati positivi al Coronavirus. Come la coppia sono risultati positivi anche i loro tre bambini: Alessandro (nato da una precedente relazione di Beatrice Valli), Bianca e Azzurra.

“Quello che sta un po’ peggio è Marco, che ha già iniziato una cura. È separato da noi. Era qualche giorno che non stavamo benissimo, ma non avevamo né febbre né alcun sintomo. Io dovevo tornare a Milano, questa mattina abbiamo fatto il tampone di prassi e siamo risultati tutti positivi. L’unico che non stava benissimo era Marco, ma non avevi sintomi influenzali così gravi. Abbiamo cercato di stare a casa in questi due o tre giorni e aspettare un po’. Le vacanze le finiremo in casa, avevamo gli ultimi 15 giorni ma credo che non passerà entro quindici giorni. Quindi staremo qui”, ha dichiarato lei tramite stories.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Beatrice Valli Marco Fantini

Beatrice Valli: il Covid

Beatrice Valli e Marco Fantini si trovano a Forte dei Marmi dove hanno annunciato di essere risultati positivi al tampone molecolare per il Coronavirus. La coppia e i loro tre bambini saranno costretti a restare in isolamento domiciliare presso la casa da loro presa in affitto, e dove dovranno trascorrere le ultime settimane di vacanza. La Valli ha dichiarato che al momento Marco Fantini avrebbe manifestato i sintomi più evidenti della malattia, mentre lei e i tre bambini starebbero meglio. “Marco non stava bene da qualche giorno, ma di lì a breve avremmo fatto il tampone quindi ero tranquilla. Purtroppo siamo risultati tutti positivi”, ha dichiarato Beatrice Valli.

Le nozze

La coppia si è conosciuta nel 2014 a Uomini e Donne e oggi i due – che hanno avuto insieme le loro due figlie – sono più felici ed uniti che mai. Nel 2020 sono stati costretti a rinviare le loro nozze a causa dell’emergenza Coronavirus e sembra che abbiano fissato una nuova data per il grande giorno a maggio 2022.