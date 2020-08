Con l’emergenza Coronavirus sono state annullate le manifestazioni pubbliche ed è stato imposto il divieto di celebrare matrimoni: ecco chi tra i vip ha dovuto rinunciare ai fiori d’arancio.

Il 2020 sarà un anno piuttosto triste per le coppie che avevano intenzione di sposarsi: a causa dell’emergenza Coronavirus – e per evitare assembramenti di persone – il Governo ha annullato tutte le manifestazioni pubbliche, compresi funerali e matrimoni. Sono molte le coppie vip che avevano annunciato i loro attesissimi fiori d’arancio e che, per causa di forza maggiore, si sono trovati a doverli annullare: scopriamo di chi si tratta.

Coronavirus: coppie vip che hanno rimandato le nozze

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono più innamorati che mai e le loro nozze si sarebbero dovute celebrare a marzo 2020, proprio nel pieno dell’emergenza Coronavirus. I due hanno annunciato via social, non senza dispiacere, di aver deciso di rimandare.

“28-03-2020 la data del nostro matrimonio, sarebbe dovuto essere oggi ed è una splendida giornata di sole, proprio come speravamo. (…) sono comunque qui con te, ti guardo e mi sento tanto fortunata ad averti trovato…”, ha scritto Giorgia Palmas in un post a proposito del suo matrimonio “mancato”.

Archiviata la separazione da Gerò Carraro, Simone Ventura ha annunciato in preda all’emozione che lei e Giovanni Terzi sarebbero presto convolati a nozze. Anche il loro matrimonio è saltato a causa dell’emergenza, e a quanto pare per i loro fiori d’arancio ci sarà ancora da aspettare.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/simonaventura/?hl=it

Lo stesso vale per Karina Cascella e Max Colombo che, pur non avendo rivelato la data del fatidico sì, si sono visti costretti a rinviare. “Non avevo mai parlato di date, in realtà non ce l’eravamo data neanche noi, anche se si parlava di 2020. Per via di questa difficile situazione i pensieri sono andati altrove”, ha raccontato a Il Giornale Karina Cascella.

Il party di nozze di Beatrice di York

Anche il Regno Unito è stato colpito dall’emergenza Coronavirus e per il momento sembra proprio che la Principessa Beatrice di York sia stata costretta a rimandare le sue attesissime nozze con Edoardo Mapelli Mozzi. Il Principe Carlo, suo zio, è risultato positivo al Coronavirus (ed è poi guarito) e certamente le misure imposte a Corte vieteranno al resto della famiglia Reale di presenziare a qualsiasi forma di cerimonia pubblica. La Principessa Beatrice avrebbe dovuto sposarsi il 29 maggio.