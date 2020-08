Lasciarsi non è mai semplice, specie se la rottura è sotto gli occhi di tutti: alcune di queste star hanno confessato i modi peggiori in cui sono state lasciate.

Essere una celebrità ha i suoi pregi e i suoi difetti, e ne sanno qualcosa le star che sono state lasciate dai propri partner quando le liaison erano sotto gli occhi di tutti. Dai tradimenti (venuti a sapere dalle paparazzate) passando per le rotture via social o via sms: ecco quali sono state le peggiori rotture tra star della storia.

Rotture tra star: i modi peggiori in cui sono stati lasciati

Taylor Swift ha confessato a Ellen DeGeneres che sarebbe stata scaricata da Joe Jonas (a cui è stata legata per alcuni mesi nel 2008) con un sms. “Sono sicura che un giorno troverò la persona giusta per me e non ricorderò neanche il nome della persona che mi ha spezzato il cuore in 25 secondi con un SMS quando avevo 18 anni”, aveva affermato la cantante, che oggi avrebbe perdonato a Jonas la vicenda.

Taylor Swift

La storia tra Robert Pattinson e Kristen Stewart ha fatto sognare i fan di Twilight che pensavano che i due fossero fatti l’uno per l’altra. Purtroppo sembra che non fosse affatto così: Pattinson avrebbe scoperto che l’attrice lo avesse tradito attraverso una chat sul computer.

Quando si parla delle rotture peggiori non si può non menzionare l’ex coppia d’oro di Hollywood, quella formata da Brad Pitt e Jennifer Aniston. Oggi i due sembrano aver stabilito un rapporto amichevole, ma all’epoca il tradimento dell’attore con Angelina Jolie fu praticamente sotto gli occhi di tutti (il feeling tra i due sbocciò sul set di Mr e Mrs Smith, e poi a pochi giorni dall’annuncio di divorzio dalla Aniston lui e la Jolie vennero pizzicati insieme – fuori dal set – per la prima volta).

Brad Pitt Jennifer Aniston

“Sono stata colpita da una pugnalata al cuore. Quando ho saputo della notizia ho pianto e scosso la testa per diversi minuti. Ero troppo ferita per dare una risposta, ho scelto di credere al mio ex marito, non ho voluto credere a tutti i gossip che ho letto sulla loro relazione. Ma ho provato anche rabbia, dolore e imbarazzo”, ha confessato l’attrice a Vanity Fair America.

Un’altra delle rotture peggiori di sempre è stata quella tra Justin Bieber e Selena Gomez. Gli ultimi anni in cui due sono stati insieme sono stati caratterizzati da frequenti tira e molla, e l’attrice non ha nascosto di essere anche entrata e uscita dalle cliniche di riabilitazione per via dei suoi problemi con la depressione. Nel 2018, a pochi mesi dal loro ultimo flirt, Bieber è convolato a nozze con Hailey Baldwin. In un’intervista a il brano Love you to Love Me, Selena ha affermato di aver subito abusi psicologici, ma non ha specificato se incolpasse Bieber di questo.

“Ho capito che è molto pericoloso restare vittima di una violenza psicologica. E ora voglio gridare al mondo quanto può essere difficile superare una violenza di questo tipo”, ha dichiarato la cantante.