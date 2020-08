Sembrava destinata ad una carriera decisamente diversa, ma Lauren German è oggi una delle attrici più apprezzate della tv: scopriamo chi è.

Il suo sguardo magnetico ha irretito milioni di telespettatori in tutto il mondo, tanto che Lauren German è ormai uno dei volti più apprezzati negli Stati Uniti – e non solo. La notorietà è arrivata quando, ancora molto giovane, ha partecipato ad un dramma sentimentale divenuto un grande successo. Poi è stato il turno di alcuni film horror, per infine approdare sul piccolo schermo. Ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Lauren German, la biografia

Nata ad Huntington Beach (in California) il 29 novembre 1978, sotto il segno zodiacale del Sagittario, Lauren Christine German è figlia di un chirurgo vascolare di origini olandesi, la cui famiglia era emigrata negli Stati Uniti nella prima metà del ‘900. Dopo il diploma ottenuto alla Los Alamitos High School, Lauren si è dedicata alla sua passione studiando presso la Orange County High School of the Arts.

Tuttavia, nel corso della sua giovinezza ha deciso di proseguire il suo percorso educativo laureandosi in Antropologia presso l’Università della California del Sud. La sua carriera ha avuto inizio con qualche piccolo ruolo in televisione, ma è al cinema che ha trovato la notorietà: si è guadagnata ottimi riconoscimenti nel film sentimentale I passi dell’amore, per poi ottenere una particina nell’horror Non aprite quella porta e un ruolo da protagonista in Hostel: Part II.

Lauren German ha riscosso molto successo anche in televisione: i suoi primi approcci risalgono ai primi anni 2000 in serie tv molto famose quali Settimo Cielo e Hawaii Five-0. In seguito, è stata scelta come co-protagonista per Chicago Fire, dove è rimasta per le prime tre stagioni. Dal 2016 affianca Tom Ellis nella serie tv Lucifer, uno dei prodotti più belli e interessanti dell’ultimo decennio.

La vita privata di Lauren German

Nonostante un profilo Instagram ricchissimo di splendide foto che la ritraggono nella sua quotidianità, Lauren German è una donna molto riservata. In effetti, della sua vita sentimentale si sa davvero pochissimo, perché preferisce viverla lontana dalle luci dei riflettori.

In passato avrebbe avuto una relazione con l’attore Ashton Holmes, conosciuto sul set di Hawaii Five-0. Tuttavia, entrambi hanno mantenuto il silenzio sulla questione, senza confermare né smentire il flirt. In seguito, Lauren sarebbe stata anche con Barry Zito, giocatore di baseball. Da anni non viene affiancata da alcun uomo, e si ritiene sia ancora single. Vive in California, ma non sappiamo di preciso dove.

3 curiosità su Lauren German

-Ha un bellissimo cane di nome Pepper.

-Uno dei suoi libri preferiti è Pastorale Americana, di Philip Roth.

-È molto attiva nel sociale e su Instagram condivide messaggi volti a sensibilizzare i suoi fan sui problemi quali la violenza sulle donne e il razzismo.

