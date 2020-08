Da Belen e Stefano a Pago e Serena: la quarantena per l’emergenza Coronavirus ha avuto pesanti conseguenze per queste coppie vip, che si sono dette addio per sempre.

La quarantena imposta per via dell’emergenza Coronavirus non è stata facile per nessuno, e per queste coppie di vip ancor meno: alcuni di loro si sono detti addio proprio nel pieno del lockdown e le loro separazioni stanno facendo ancora discutere. Tra loro vi sono anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che si sono separati dopo essere tornati insieme meno di un anno prima.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Le coppie vip che si sono lasciate durante il lockdown

Quello tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stato il ritorno di fiamma più chiacchierato del 2019, ma a sorpresa la coppia si sarebbe detta di nuovo addio durante l’emergenza Coronavirus. Inizialmente sembrava che il ballerino si fosse allontanato dalla showgirl per impegni di lavoro (doveva recarsi a Napoli per le nuove puntate di Made in Sud) ma per settimane i due non hanno mandato segnali di un riavvicinamento.

A sorpresa Belen ha poi realizzato un video in cui ha spiegato che per lei si sarebbe trattato di un momento di grande sofferenza (in quei giorni la showgirl era stata pizzicata in un locale di Milano col fratello Jeremias, e per caso nello stesso posto si sarebbe trovato anche il suo ex, Andrea Iannone, fatto che ha alimentato le voci su un presunto tradimento).

“Non sono giornate facili per me è molto difficile per me anche perché non me lo aspettavo e non me ne assumo le responsabilità. Sono una persona che soffre, che tiene alla sua famiglia, e al mio rapporto… sono una mamma come tante altre. Non è colpa mia… A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu ti accorga di come stanno le cose”, ha detto la showgirl, senza confermare né smentire le voci in merito alla sua presunta crisi con De Martino.

Le altre coppie vip scoppiate durante l’emergenza

Pago e Serena invece si sono lasciati una prima volta a Temptation Island Vip, si sono poi ricongiunti al GF Vip e infine si sono definitivamente lasciati in piena emergenza Coronavirus (la notizia è stata annunciata da Serena con un post via social). Il motivo?

A quanto pare Pacifico Settembre avrebbe scoperto – leggendo di nascosto le chat sul telefonino dell’ex fidanzata – che il suo flirt con il tentatore Alessandro Graziani sarebbe proseguito più a lungo di quanto lei avrebbe ammesso apertamente. La storia è naufragata tra polemiche e recriminazioni reciproche, e sembra che questa volta la rottura tra i due sia definita.



Un’altra coppia che è esplosa nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus è quella formata dall’ex baby star Mary Kate Olsen e Olivier Sarkozy (fratello di Nicolas Sarkozy).

I due si sono sposati nel 2015 e a quanto pare la gemella più famosa dello show business avrebbe inviato in tribunale la propria richiesta di divorzio il 17 aprile richiedendo (a quanto rivelato da Vanity Fair) la “massima urgenza” per ufficializzare il suo addio al marito. Sembra che Olivier si sia tenuto la casa e che Mary Kate abbia dovuto contare ancora una volta sull’ospitalità della sorella Ashley, che le avrebbe permesso di stare a casa sua in piena emergenza Coronavirus.

