Sono molti i personaggi vip che durante l’epidemia da Coronavirus hanno annunciato di esser stati contagiati e che fortunatamente sono riusciti a guarire.

Tom Hanks, Luis Sepulveda, e molti altri personaggi vip italiani e non hanno annunciato di esser risultati positivi al Coronavirus durante la pandemia globale. Molti di loro fortunatamente, dopo gli opportuni periodi di cura, sono riusciti a guarire dalla malattia: tra loro, per esempio, il principe Carlo, che aveva fatto preoccupare i sudditi non solo per se stesso, quanto per la vicinanza alla Regina Elisabetta. Come lui anche Alberto di Monaco è riuscito a sconfiggere il virus. Ad ammalarsi era stato anche il primo ministro britannico Boris Johnson che però dopo essere stato anche ricoverato in ospedale è guarito. Lo stesso è accaduto al calciatore della Juventus Daniele Rugani.

I personaggi famosi guariti dal Coronavirus

A metà marzo una nota ufficiale della famiglia Reale ha fatto sapere che il Principe Carlo fosse risultato positivo al Coronavirus, e che stesse trascorrendo un periodo di isolamento – continuando a lavorare – nella sua residenza scozzese di Balmoral, insieme alla moglie Camilla (risultata negativa al test).

CARLO D’INGHILTERRA

Dopo circa una settimana la famiglia ha annunciato che il Principe fosse guarito dal virus. Per tutelare la salute della Regina durante l’emergenza lei e il principe Filippo sono stati allontanati da Buckingham Palace, e sono stati isolati nella loro tenuta di Windsor.

Anche per Alberto di Monaco il principato ha potuto fare un sospiro di sollievo: dopo il periodo di quarantena, infatti, il sovrano è riuscito a vincere la sua battaglia col COVID-19.

I personaggi famosi positivi a Covid-19 in Italia

Piero Chiambretti è risultato positivo a Covid-19 così come sua madre, la signora Felicita Chiambretti. La donna – che era stata ricoverata all’ospedale Mauriziano di Torino insieme al conduttore il 16 marzo – purtroppo non ce l’ha fatta. Il 30 marzo il conduttore ha fatto sapere attraverso un comunicato Mediaset di essere guarito: “Ringrazio con tutto il cuore il personale sanitario del Mauriziano di Torino che mi ha assistito e curato con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico. Sono guarito. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti.”

Dopo 23 giorni di isolamento domiciliare anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha fatto sapere di essere risultato negativo a due tamponi consecutivi, e di essere pertanto guarito dalla malattia. “Ho passato delle brutte giornate ma sono guarito, ce l’ho fatta”, ha fatto sapere attraverso i propri account social.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.