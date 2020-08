Partorire durante l’emergenza Coronavirus può destare qualche preoccupazione ma queste mamme si sono fatte coraggio, e hanno finalmente abbracciato i loro baby vip.

Con le mascherine e le distanze di sicurezza affrontare un parto può risultare ancor più complicato di quanto già non sia. Queste vip hanno usato tutto il loro coraggio e, nonostante il momento complicato, hanno affrontato il parto coronando finalmente il loro sogno di abbracciare i loro piccoli baby vip. Scopriamo di chi si tratta.

I baby vip nati durante la quarantena

Lodovica Comello ha partorito il suo primo figlio quando il lock down era praticamente agli inizi. L’attrice, sposata con Tomas Goldschmidt, non ha nascosto la propria preoccupazione per la situazione e a Vanity Fair ha raccontato:

“Niente famiglia in visita e nessuna nonna a insegnarci come si fa. Saremo da soli. Ma sarà come un corso accelerato per genitori. So che ne usciremo vincitori perché l’istinto e l’amore che ci ricopriranno appena avremo il nostro bambino fra le braccia sarà più forte di qualsiasi epidemia”. Il piccolo Teo è nato il 16 marzo e tutto è andato secondo i piani: l’attrice ha dato l’annuncio più radiosa che mai con un post via social.

Anche Costanza Caracciolo ha partorito la sua seconda figlia – Isabel – in piena emergenza Coronavirus. L’ex velina ha raccontato a Chi di aver sofferto in particolar modo la mancanza del marito, Bobo Vieri, che non ha potuto assisterla durante il parto:

“All’inizio avevo paura, invece è stato un parto stupendo, con la musica di sottofondo e un team quasi tutto al femminile – ha spiegato – Certo, mi è mancato Bobo, l’ho visto solo attraverso un vetro in corridoio, ma poi siamo tornati a casa e, da allora, abbiamo trovato un equilibrio fantastico: le nostre giornate sono sempre piene”.

Come lei anche Beatrice Valli ha dato alla luce la piccola Azzurra durante il lockdown, e intanto il suo fidanzato Marco Fantini faceva la spola tra l’ospedale e la loro casa per badare agli altri due figli (Alessandro e la piccola Bianca).

“Nell’ospedale dove partorirò ci sono dei casi di coronavirus e la situazione è probabilmente allarmante. Comunque non vedo l’ora di partorire e portare a casa la mia piccola. Mi rallegra il pensiero che in poco tempo sarò fuori dall’ospedale e con una nuova arrivata tra le braccia”, aveva raccontato l’influencer a Il Giornale. A causa della pandemia lei e Marco Fantini hanno dovuto rimandare le loro attesissime nozze.

Alena Seredova ha dato alla luce la sua piccola Vivienne Charlotte il 19 maggio. La showgirl non ha nascosto di essere in ansia per l’emergenza e prima del parto ha confessato di aver ridotto le sue visite in ospedale allo stretto indispensabile.

“Ovviamente non è una situazione idilliaca, avrei preferito essere più serena.(…) La mia bambina che è dentro di me però mi da molta forza, mi aiuta a combattere ogni giorno perché penso che vorrà avere una mamma sorridente”, ha raccontato a Crisalidepress.

Eleonora Daniele ha partorito il 25 maggio la sua piccola Carlotta, mentre un’altra delle gravidanze più attese (per giugno) è quella di Silvia Provvedi, incinta della sua prima figlia.

