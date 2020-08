Joel Courtney è uno degli attori protagonisti di The Kissing Booth, il film targato Netflix, in cui veste i panni di Lee Flynn.

Faccia simpatica, ciuffo ribelle e quell’aria scanzonata che lo rende ancora più divertente: ecco chi è Joel Courtney famoso attore statunitense. Se il nome non vi dice nulla, beh vi forniamo noi qualche dettaglio in più. Courtney ha raggiunto la popolarità anche grazie alla pellicola, targata Netflix, The Kissing Booth in cui veste i panni di Lee Flynn. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Chi è Joel Courtney

Clase 1996, Joel Courtney è originario di Monterey, in California, dov’è nato il 31 gennaio sotto il segno dell’Acquario. La sua infanzia e adolescenza, però, l’ha trascorsa a Moscow, nell’Idaho, dove i genitori si sono trasferiti per via del lavoro.

Joel Courtney

La passione per la recitazione e per il mondo del cinema l’ha ereditata in famiglia? In realtà no, dal momento che sua madre e suo padre sono entrambi insegnanti, in una scuola privata. Tutto è successo per caso, quando ha deciso di andare a trovare il fratello più grande, trasferitosi a Los Angeles, che aveva deciso di voler diventare un attore.

Il suo primissimo ruolo è stato nella pellicola Super 8, nel 2011, per cui ha dovuto sostenere oltre 11 provini. Da lì ha collezionato un successo dietro l’altro, anche se nonostante ciò la popolarità di Courtney è stata grazie alla pellicola Netflix. Qui, inoltre, ha avuto la possibilità di recitare al fianco di Joey King e Jacob Elordi.

La vita privata di Joel Courtney

Joel Courtney è fidanzato? La risposta è sì. L’attore di Kissing Booth condivide la sua vita con Mia Scholink a cui, nel febbraio 2020, ha chiesto anche di sposarlo. La foto della proposta, Courney, ha deciso di caricarla sul suo account Instagram per informare i suoi fan del lieto evento.

Chi è Mia Scholink, fidanzata di Joel Courtney

Cosa fa Mia Scholink nella vita? Purtroppo non lo sappiamo dal momento che non abbiamo moltissime informazioni su di lei. Tutto quello che conosciamo lo possiamo apprendere dai suoi social, in particolar modo dalla sua pagina Instagram. Sembra, infatti, che la ragazza lavori nel campo della moda in qualità di modella.

4 curiosità su Joel Courtney

-Nella sua cerchia di amici intimi figura anche Katherine McNamara, la protagonista di Shadowhunters. I due si sono incontrati durante dei provini.

-Ha due fratelli e una sorella, tutti più grandi di lui.

-Ama viaggiare.

-Gli piace praticare sport.