L’Inghilterra è stata pronta per un altro royal wedding per lungo tempo, ma a causa della pandemia di Covid-19 quasi si erano perse le speranze per principessa Beatrice di York e il conte Edoardo Mapelli Mozzi, che vanta origini italiane, che avevano in programma di sposarsi. In realtà, il 17 luglio 2020, è arrivata la notizia, prima dal magazine The Sun e poi dal profilo ufficiale instagram della Royal Family inglese, che la coppia è convolata a nozze, in gran segreto e alla presenza della Regina Elisabetta e del Principe Filippo, al Castello di Windsor. Gli invitati complessivi, per legge, sono stati non più di 20, tra cui la monarca inglese e consorte.

Royal Wedding: la principessa Beatrice di York si è sposata

La principessa Beatrice e il suo amato, il conte Edoardo Mapelli Mozzi, sono convolati nozze nonostante tutte le difficoltà legate al Coronavirus, che hanno messo i bastoni tra le ruote alla coppia in diverse occasione. La data del lieto evento doveva essere in primavera 2020, poi è stata posticipata nel mese di maggio e poi ancora in data da definirsi… fino a oggi! Beatrice, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, ha così coronato il suo sogno di amore insieme a Mapelli.

Come mai si è svolto tutto in gran segreto? In parte per le misure di contenimento legate all’emergenza Covid-19, che tengono tuttora lontana la famiglia reale da Buckingham Palace a Windosr, e in parte anche per i problemi giudiziari del papà della principessa Beatrice, rimasto coinvolto nello scandalo Epstein.

Principe Andrea: le accuse

Il terzogenito della Regina Elisabetta, il principe Andrea, nell’autunno del 2019 è stato travolto da un vero e proprio scandalo mediatico. Carissimo amico del miliardario Jeffrey Epstein, infatti, il principe Andrea è stato accusato di aver assistito a degli abusi che proprio il miliardario americano avrebbe compiuto. Il duca di York, inoltre, si è difeso dalle accuse:

“Essere amico di Epstein non mi rende automaticamente correo. Sono stato accusato da una donna che all’epoca aveva 17 anni, eppure io quel giorno ero con mia figlia Beatrice da Pizza Express”.

