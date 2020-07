Storia finita tra Diletta Leotta e Daniele Scardina? Il rumor si è diffuso in rete dopo che i due non sono apparsi insieme per qualche settimana, e King Toretto ha detto la sua in merito.

Il settimanale Nuovo ha lanciato lo scoop secondo cui la liaison tra Diletta Leotta e Daniele Scardina sarebbe naufragata. Difronte alle insistenze dei fan per saperne di più, lo stesso King Toretto (legato alla conduttrice da circa un anno) ha replicato via social con una story eloquente in cui ha scritto “bla, bla, bla”. Insomma, quelle sulla fine della sua storia con la Leotta sarebbero solo chiacchiere.

Diletta Leotta e Scardina si sono lasciati? La replica

Fino a qualche settimana fa negli scatti sui social Diletta Leotta e Daniele Scardina apparivano più felici che mai. Poi, per qualche giorno, i due hanno smesso di mostrarsi insieme e immediatamente è scattato il gossip secondo cui la liaison (iniziata l’estate scorsa) sarebbe naufragata. La notizia sarebbe stata smentita via Instagram stories da Scardina stesso, ma né lui né la Leotta hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

La quarantena come “prova di convivenza”

Mentre all’inizio della liaison entrambi hanno preferito mantenere un profilo basso, a inizio 2020 sono usciti finalmente allo scoperto postando le foto di una vacanza in settimana bianca. Le prove generali di convivenza sono però avvenute durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus, quando Scardina si è temporaneamente trasferito a Milano, nella casa della conduttrice.

I due hanno attirato i paparazzi con i loro allenamenti bollenti sul balcone di casa, e a proposito della quarantena trascorsa con la Leotta il pugile ha raccontato a Novella 2000: “Ci piace cucinare insieme, stare sul divano e guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa.”