Il falò di confronto tra Valeria e Ciavy a Temptation Island è finito peggio che mai, e Filippo Bisciglia è stato costretto a intervenire.

Un’altra storia è naufragata a Temptation Island: Ciavy (alias Andrea Maliokapis) è stato messo difronte alle immagini del bacio che la sua fidanzata Valeria Liberati ha dato al tentatore Alessandro Basciano, ed è andato su tutte le furie. “Tu sei diventata piccola così, non hai la dignità di donna”, le ha gridato. A nulla è servito l’intervento di Filippo Bisciglia, che ha provato a mediare tra i due durante il falò di confronto.

Valeria e Ciavy: storia finita a Temptation Island

Anche quest’anno Temptation Island tiene incollati i telespettatori alla sua isola delle tentazioni, dove un’altra rottura si è appena consumata. Ciavy e Valeria, due concorrenti di questa edizione, hanno chiuso la loro storia a causa del flirt sbocciato tra lei e il tentatore Alessandro Basciano.

FILIPPO BISCIGLIA

Il fidanzato – ormai ex – messo difronte alle immagini del loro primo bacio – e alla richiesta avanzata dallo stesso Basciano di non rivelare nulla – si è scagliato contro la fidanzata accusandola di essere una codarda. Dopo qualche resistenza lei non ha provato a fermarlo, e a nulla è servito l’intervento di Filippo Bisciglia per cercare di far chiarire l’ex coppia.

“Ero convinta di amarlo, per me era tutto, sennò una persona non si annulla così. Il nostro è diventato un amore malato. In questi giorni io mi sono riamata”, ha affermato Valeria a favore delle telecamere.

La gaffe di Antonella Elia

Anche la showgirl Antonella Elia (da poco uscita dal GF Vip) rischia di finire sulle graticola bollente per una gaffe che non ha mancato di ferire il fidanzato Pietro Delle Piane (concorrente insieme a lei a Temptation Island 2020). Per sbaglio la showgirl ha scambiato il nome del fidanzato con quello del suo ex, Fabiano Petricone.

Delle Piane, che ha assistito alla scena, non ha nascosto di essersi infastidito e ha affermato: “Tra me e Antonella ci sono delle questioni irrisolte come la sua relazione con Fabiano”. La storia tra i due, che è riuscita a resistere alla lontananza del GF Vip, riuscirà a superare anche questa prova?