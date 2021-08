Dopo aver rinviato le loro nozze a causa dell’emergenza Coronavirus Federico Zampaglione e Giglia Marra sono finalmente diventati marito e moglie.

Federico Zampaglione e Giglia Marra hanno pronunciato i fatidici “lo voglio” nella chiesa di Santa Maria Assunta, in Puglia, alla presenza dei loro amici e parenti più cari. Insieme ai due sposi è sempre stata presente la figlia di Zampaglione, Linda (nata dall’amore tra il musicista e Claudia Gerini). Le nozze erano state più volte rinviate a causa dell’emergenza Coronavirus e tra i messaggi al post con cui i due hanno annunciato di essere finalmente diventati marito e moglie, Giglia Marra ha commentato: “Finalmente. È un sogno? Non mi svegliate! Grazie”.

Federico Zampaglione e Giglia Marra: il matrimonio

Una cerimonia da sogno per Federico Zampaglione e Giglia Marra, che avevano annunciato le loro nozze poco tempo fa con un post via social. “Prima che lo sappiate in altri modi, volevamo dirvi che ci sposiamo”, avevano scritto i due, più innamorati che mai. Le nozze si sono svolte in Puglia, terra natale dell’attrice, e per l’occasione lei ha indossato un elegante abito con dettagli in pizzo e piume sul velo. Lo sposo è giunto all’altare in smoking, accompagnato dalla figlia Linda (nata dalla sua precedente unione con Claudia Gerini).

Il rapporto con Claudia Gerini

Proprio Claudia Gerini sarebbe stata tra gli invitati all’evento e lei stessa aveva ammesso di augurare al suo ex e alla sposa tutto il suo bene. “Sono molto felice per lui e Giglia è una donna stupenda… ma mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto…”, ha dichiarato Claudia Gerini a Gente. I due si sono separati in maniera pacifica e oggi hanno affermato di considerato la loro una vera e propria “famiglia allargata”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/giglia_marra_/?hl=it