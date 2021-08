Luca Onestini ha annunciato via social la fine della sua storia d’amore con Ivana Mrazova, sbocciata in seguito al GF Vip del 2017.

Dopo circa 4 anni d’amore Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono detti addio. A rompere il silenzio in merito alla rottura – su cui circolavano indiscrezioni già da diversi giorni – è stato il modello, che ha scritto in un post via social: “È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene”. Ivana Mrazova al momento non ha commentato la notizia.

Luca Onestini: la rottura da Ivana Mrazova

Con grande dispiacere per i fan che già sognavano le loro nozze, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. I due non hanno precisato i motivi che li avrebbero spinti a lasciarsi e Ivana si è chiusa nel massimo riserbo. Qualche giorno fa la modella (che di recente ha perso suo padre) aveva annunciato di doversi recare nella sua città natale in Repubblica Ceca per stare accanto ad una persona a lei cara.

Luca Onestini non l’aveva seguita e questo aveva già sollevato i sospetti dei fan, ormai convinti che tra i due fosse in atto una crisi. Dal 2017 – anno in cui si erano conosciuti nella casa del GF Vip – Luca Onestini e Ivana Mrazova erano diventati inseparabili e in tanti tra i fan credevano che la loro storia fosse destinata a durare. Al momento Ivana ha preferito non prendere parola in merito alla fine della sua relazione con il modello.

Ivana Mrazova: la partenza

Ivana Mrazova si è chiusa nel massimo riserbo prima della sua partenza per la Repubblica Ceca. Ai tanti fan che le hanno chiesto se qualcosa non andasse la modella ha solamente risposto: “Ragazzi giustamente siete preoccupati, mi state chiedendo cosa sia successo. Per adesso non ne voglio parlare anche perché è una cosa molto delicata in famiglia, ma sono sicura che andrà tutto bene, incrocio le dita. Non ci voleva dopo tutto quello che abbiamo passato, però sono sicura che andrà bene”. La modella commenterà la notizia del suo addio a Luca Onestini?

