Secondo un’indiscrezione circolata in rete Jennifer Aniston e David Schwimmer avrebbero iniziato a frequentarsi in gran segreto.

Liaison top secret tra Jennifer Aniston e David Schwimmer? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete dopo che un insider l’avrebbe riportata alla rivista Closer. Durante la reunion di Friends – la celebre serie cult in cui hanno vestito rispettivamente i panni di Rachel e Ross – erano stati i due stessi attori a svelare di aver avuto una cotta l’uno per l’altra in passato.

“Dopo la reunion, è diventato chiaro che ricordare il passato aveva suscitato sentimenti per entrambi e che la chimica che avevano sempre dovuto seppellire era ancora lì. Hanno iniziato a mandare messaggi subito dopo le riprese e, proprio il mese scorso, David è volato da casa sua a New York per vedere Jen a Los Angeles“, ha fatto sapere l’insider alla rivista Closer.

David Schwimmer Jennifer Aniston

Jennifer Aniston e David Schwimmer stanno insieme?

Secondo un rumor riportato dalla rivista Closer potrebbe essere in atto una relazione segreta tra Jennifer Aniston e David Schwimmer, ex protagonisti della serie cult Friends (dove tra l’altro i personaggi da loro interpretati, Ross e Rachel, vivevano un intensa e travagliata storia d’amore). Secondo il magazine, Schwimmer avrebbe lasciato New York per recarsi a Los Angeles, a casa dell’attrice. Al momento i due non hanno confermato né smentito la notizia ma sono già tanti i fan di Friends a sognare l’amore tra i due attori.

La vita privata

Durante la reunion di Friends la Aniston ha rivelato che pur provando qualcosa per Schwimmer tra i due non fosse mai nato nulla al di fuori dello show perché entrambi, all’epoca, erano impegnati in altre relazioni. L’attrice è stata a lungo legata a Brad Pitt (suo primo marito) e a seguire, nel 2015, si è sposata con Justin Theroux (da cui si è separata 2 anni dopo le nozze). Schwimmer invece è stato sposato con Zoe Buckman, madre di sua figlia Cleo (nata nel 2011). L’attore si è separato dalla fotografa britannica nel 2017.