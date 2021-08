Archiviate le storie con Matteo Salvini e Alessandro Di Paolo Elisa Isoardi ha confessato di aver trovato la serenità anche da single.

L’amore non è un chiodo fisso per Elisa Isoardi che oggi, dopo aver messo fine alla sua storia d’amore con Matteo Salvini e a seguire alla liaison con Alessandro Di Paolo, ha confessato al magazine Oggi di essere felice anche da single: “Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà sarò pronta. Se uno capisce sé stesso capisce meglio anche l’altro”, ha confessato al settimanale.

Elisa Isoardi è single: la confessione

Dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi sta vivendo un momento di pausa dagli impegni lavorativi e, a quanto pare, la conduttrice è libera anche dagli impegni sentimentali: dopo la fine della sua relazione con Alessandro Di Paolo ha deciso di prendersi un momento per stare da sola. “

E’ un’estate diversa dalle altre, più profonda. Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà sia il momento che il progetto giusto… servono questi momenti di riflessione”, ha confessato a Oggi, confermando di essere single. Dopo la fine della sua lunga relazione con Matteo Salvini (e poi quella più breve con Di Paolo) Elisa Isoardi sembra aver trovato la serenità, anche senza una persona speciale al suo fianco.

Il desiderio di un figlio

Durante la sua relazione con l’ex ministro dell’Interno la conduttrice non aveva fatto segreto di sognare un giorno i fiori d’arancio e un figlio tutto suo. “Ho svoltato, e dopo i tre anni che mi sono serviti a metabolizzare l’addio, sto bene, mi sento pronta a un nuovo amore. In queste settimane, per la prima volta, grazie a un mio amico diventato papà ho avvertito un nuovo desiderio: ho proprio avvertito per la prima volta il desiderio di maternità”, aveva dichiarato a Oggi la conduttrice prima di approdare all’Isola dei Famosi.