Cristina Chiabotto e il marito Marco Roscio si stanno godendo la loro prima estate da genitori insieme alla piccola Luce.

Un’estate all’insegna dell’amore e del relax per Cristina Chiabotto: l’ex Miss è partita per Formentera insieme al marito, Marco Roscio, e alla loro bambina, Luce, nata il 7 maggio 2021. La coppia è stata paparazzata da Vero mentre si recava in spiaggia con la figlia (scrupolosamente coperta dal sole) e la modella è apparsa in splendida forma nonostante il parto avuto appena 3 mesi fa. “Il primo mare di mia figlia in un momento così difficile mi riempie il cuore di gioia”, ha dichiarato a Chi Cristina Chiabotto.

Cristina Chiabotto: la prima estate da mamma

Cristina Chiabotto e Marco Roscio sono più felici che mai: insieme alla piccola Luce hanno trascorso la loro prima vacanza da neo genitori a Formentera. La modella non ha nascosto però una certa preoccupazione per l’emergenza Coronavirus, e a Chi ha confessato: “Mia figlia è felice… nonostante il periodo non sia facile. Ma basta stare attenti, in fondo il rischio è ovunque. Proviamo a trovare serenità…”.

La piccola è nata il 7 maggio scorso e la gravidanza era stata annunciata da Cristina Chiabotto soltanto alcuni mesi prima. Lei e Marco Roscio sono convolati a nozze il 21 settembre 2019.

Il matrimonio dell’ex Miss

Per la Chiabotto quella con Marco Roscio è diventata da subito una storia importante. La modella era stata legata per circa 12 anni all’attore Fabio Fulco, che oggi come lei ha realizzato il sogno di diventare genitore: insieme all’attuale compagna, Veronica Papa, ha avuto sua figlia Agnes.

I rapporti tra l’attore e l’ex Miss non erano naufragati nel migliore dei modi ma oggi sembra che entrambi siano riusciti a trovare una nuova serenità insieme ai loro rispettivi partner.