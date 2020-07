Fabio Fulco ha dimenticato l’ex fidanzata Cristina Chiabotto ed è tra le braccia di un’altra Miss. Veronica Papa, modella, è il suo nuovo amore.

Fabio Fulco ha ritrovato l’amore e il sorriso. Dopo la fine della storia con la sua fidanzata storica, Cristina Chiabotto, l’attore napoletano è riuscito a voltare pagina e ha riaperto nuovamente il suo cuore. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, li aveva infatti punzecchiati nel febbraio del 2020 durante una vacanza, alle Mauritius, in compagnia di un’altra Miss: Veronica Papa.

Fabio Fulco e Veronica Papa: passione alle stelle

Cosa hanno in comune lei e la Chiabotto? L’essere entrambe modelle e l’essere state Miss. La Chiabotto ha vinto il titolo di Miss Italia, mentre Veronica Papa è stata tra le finaliste di Miss Mondo nel 2016.

Come si sono conosciuti lui e Veronica? Ad averlo raccontato è stato proprio Fabio Fulco che ha parlato di un incontro tramite amici in comune.

“Studia, lavora, ha una vita normale, è una ragazza d’altri tempi, di una timidezza e di una semplicità disarmanti. [..] Mi ha capito subito, ha capito ciò di cui ho bisogno. E cioè uscire dal guscio, ricominciare a fidarmi, di ricevere e non solo dare, visto che fino a ora ho dato molto e ricevuto poco”.

Fabio Fulco pronto al grande passo?

L’amarezza, nelle parole di Fabio Fulco, per la fine della storia d’amore con Cristina Chiabotto è tangibile. L’attore, infatti, ha ammesso di esserci rimasto male per come siano andate le cose, anche se grazie a Veronica è tornato a credere nuovamente nei sogni. A rivelarlo è stato lui stesso al settimanale Chi, che li ha anche paparazzati in vacanza.

“Grazie a lei sono tornato a battermi per i miei sogni. [..] É arrivata al momento giusto. E con lei ho avuto la riprova che la differenza d’età è solo un cliché”.

Tra Fabio Fulco e Veronica Papa ci sono solo 25 anni di differenza, ma per entrambi non sembra essere un ostacolo.

Fonte foto: https://www.instagram.com/fabiofulco/