Un’altra stagione di Temptation Island è volta al termine, e tra le coppie che hanno preso parte allo show solo 3 sono rimaste assieme.

Un’edizione ricca di lacrime, liti e ripensamenti quella di Temptation Island 2020: Manila e Lorenzo, Antonio e Annamaria, e Anna e Andrea, dopo il loro percorso all’interno del programma, hanno deciso di restare insieme. A sorpresa Antonella Elia – che aveva schiaffeggiato il fidanzato Pietro Delle Piane durante il falò di confronto – ha preso le sue difese, ma i due avrebbero anche deciso di prendersi una pausa di riflessione. Alessandro e Sofia si sono definitivamente lasciati e lui, una volta uscito dal programma, avrebbe iniziato a sentire la single Beatrice.

Temptation Island: le coppie scoppiate

A Temptation Island 2020 la prima coppia a lasciare lo show insieme (dopo appena 5 giorni) è stata quella composta da Sofia Calesso e Alessandro Medici. I dubbi di Alessandro sono riaffiorati una volta fuori dal programma, e a quanto pare oggi avrebbe iniziato a frequentare la tentatrice Beatrice.

“Ho sbagliato ma ha sbagliato anche lui. Lo amo ancora anche se sono delusa. Lui ha risentito la single Beatrice, me l’ha confermato lui. Mi sento persa, non so che pensare” ha raccontato Sofia a Bisciglia.

Valeria e Ciavy se ne sono dette di tutti i colori al falò di confronto, ma a sorpresa hanno rivelato che si starebbero risentendo: “Mi ha detto che mi ama e che è pronto a convivere con me ma adesso non me la sento, sono cambiata. Non penso di essere innamorata di lui”, ha confessato Valeria un mese dopo la rottura.

Antonella Elia e Pietro in pausa di riflessione

Dopo il falò di confronto Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno messo in stand by la loro storia: una volta uscito dal programma lui sarebbe andato a riprendersi le sue cose nella casa della showgirl, ma poi i due si sarebbero rivisti. Nonostante le critiche ricevute da Pietro per le affermazioni fatte a Temptation (che hanno indignato i telespettatori) Antonella Elia ha preso le sue difese e si è detta pronta a perdonarlo:

“Non so se rivedrò Pietro in questo periodo ma sarò io a decidere.Valuterò quanto sono in grado di perdonare. Sono divisa tra il cuore e la ragione. Adesso prevale la rabbia e la delusione, l’offesa e la dignità ferita. Pietro è molto di più, è un mondo meraviglioso. Non voglio che venga additato come un mostro perché non lo è”, ha confessato la showgirl, che durante il falò aveva schiaffeggiato Pietro per il suo bacio alla single Beatrice.