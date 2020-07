Il falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island è stato alquanto teso, e la showgirl ha finito con lo schiaffeggiare il fidanzato.

L’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane naufragherà a Temptation Island? Per il momento il confronto tra i due non si è svolto per il meglio ed è finito con uno schiaffo in pieno volto per Pietro Delle Piane. Il fidanzato della showgirl l’ha accusata di avere un atteggiamento troppo intimo con l’ex compagno, Fabiano, mentre lei è andata su tutte le furie per il presunto flirt che ci sarebbe stato tra lui e la single Beatrice De Masi.

Elia e Pietro Delle Piane: il falò di confronto

Tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane le cose si mettono male: al falò di confronto i due si sono accusati reciprocamente e hanno utilizzato parole forti. “Sei un mostro, dovresti vergognarti”, ha detto Antonella Elia, mentre Piero Delle Piane ha continuato a ribadire che per lui il rapporto tra la fidanzata e il suo ex, Fabiano, sarebbe malato. “Non è normale che lui abbia ancora le chiavi di casa tua, tu non hai una mentalità larga ha una mentalità stron*a“, ha affermato Delle Piane.

La lite tra i due è degenerata quando sul monitor è comparsa la scritta “Pietro e Beatrice eludono le telecamere”, e lui ha fatto finta di non capire (mentre nei giorni scorsi lo stesso Delle Piane si sarebbe vantato di un bacio scambiato lontano dalle telecamere con la tentatrice, Beatrice De Masi). Alla reazione del fidanzato Antonella Elia non ci ha visto più e lo ha schiaffeggiato in pieno volto: “Non mi toccare schifoso”, ha urlato. Il gran finale è atteso per il 30 luglio, e per sapere come si sia concluso il falò tra i due bisognerà attendere la messa in onda della puntata.

Già durante la partecipazione di Antonella Elia al Grande Fratello Vip si era parlato di un presunto tradimento messo in atto da Pietro Delle Piane (con la sua ex fidanzata, Fiore Argento). La showgirl si era chiarita col compagno direttamente nella casa del reality show, e i due si erano ricongiunti una volta finito il programma.

