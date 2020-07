Meghan Markle ha perso il primo round del processo contro il Mail on Sunday e dovrà pagare le spese legali (per una cifra pari a 67 mila sterline).

A quanto riporta IoDonna la prima parte del processo che vede Meghan Markle contro il Mail on Sunday (accusato dall’ex duchessa di diffamazione, violazione della privacy e abuso d’informazioni private) avrebbe visto trionfare il tabloid, e non la moglie di Harry. A quanto pare Meghan dovrà dunque risarcire le spese legali, per un valore pari a 80 mila euro.

Meghan Markle contro il Mail on Sunday: il processo

Non si tratta di un bel periodo per Meghan Markle: l’ex duchessa del Sussex si è trasferita negli States dove sta portando avanti a distanza la sua battaglia giudiziaria contro alcuni tabloid londinesi.

Meghan Markle

Tra questi il più famoso è sicuramente il Mail on Sunday, denunciato dall’ex duchessa per aver pubblicato una lettera privata che Meghan si era scambiata con suo padre (Thomas Markle, con cui oggi i rapporti sarebbero stati interrotti). Il primo round del processo non è andato a favore dell’ex duchessa, e quindi lei si troverà a dover rimborsare oltre 67 mila sterline di spese legali.

Meghan e Harry in crisi?

I due ex duchi del Sussex come promesso si sono trasferiti negli States, dove hanno annunciato di voler iniziare una nuova vita come “persone comuni” (e infatti i due hanno rinunciato completamente ai titoli nobiliari). Da mesi circolano voci riguardante una presunta crisi tra i due, che neanche negli States sarebbero riusciti a trovare equilibrio e serenità.

Di recente si è anche sparsa la voce che i due sarebbero vittime dei paparazzi anche nella loro nuova casa a Los Angeles: addirittura Meghan avrebbe sporto querela contro dei paparazzi che avrebbero introdotto un drone sopra la villa per rubare qualche scatto del piccolo Archie Harrison.