Amore naufragato tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi? La showgirl avrebbe già una presunta nuova fiamma (e si tratterebbe di un attore famoso).

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi è già naufragata? Secondo Chi nella schiera di corteggiatori della bella argentina sarebbe apparso l’attore Michele Morrone, star di 365 giorni, con cui la showgirl si sarebbe scambiata dei “messaggi in codice” via social. Sarà vero?

“Tra i corteggiatori della Rodriguez circola un nome pesante, quello di Michele Morrone. Fra lui e Belen c’è stato uno scambio di messaggi in codice su Instagram e Morrone corrisponde in pieno ai canoni dell’argentina”, si legge sul settimanale di Alfonso Signorini.

Belen Rodriguez e Michele Morrone stanno insieme?

Secondo Chi Belen avrebbe già archiviato la liaison con Gianmaria Antinolfi – che secondo il settimanale non avrebbe retto alla pressione mediatica e che la showgirl avrebbe “usato solo per far ingelosire Stefano De Martino” – e ora avrebbe in atto un flirt con Michele Morrone.

L’attore, già padre di due bambini, è attualmente sulla bocca di tutti per il film Netflix 365 giorni. Lui e Belen si sarebbero scambiati alcuni messaggi “in codice” via social, ma del flirt non ci sarebbero prove. Nelle scorse settimane la showgirl è stata pizzicata a Ibiza in compagnia di Gianmaria Antinolfi, con cui proprio Chi l’aveva paparazzata mentre era intenta a scambiarsi baci appassionati.

Belen Rodriguez Gianmaria Antinolfi

Il presunto triangolo

Sulla rottura con Stefano De Martino Belen Rodriguez si è limitata a confessare di “stare soffrendo” ma non ha svelato i motivi della separazione. Diversi messaggi condivisi dalla showgirl sui social sarebbero, secondo i fan, delle evidente frecciatine verso il suo ex marito, Stefano De Martino, che secondo un rumor in circolazione l’avrebbe tradita con la collega Alessia Marcuzzi. La stessa Belen ha affermato di non avere nulla contro la Marcuzzi, mettendo così a tacere il rumor.