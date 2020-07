Chiara Ferragni ha postato sui social una foto in cui il suo lato B è messo in bella mostra e a seguire ha risposto al commento di un fan sul suo fondoschiena apparentemente perfetto.

Chiara Ferragni si gode le vacanze estive e sui social non manca di condividere i suoi scatti in costume. In uno di questi il lato B dell’influencer più famosa d’Italia è in bella mostra, e un fan ha commentato la foto scrivendo: “Ma un difetto ce l’hai? Neanche la cellulite!”. La risposta della Ferragni al commento ha ottenuto i consensi generali:

“Fidati, dipende solo dalla luce. La cellulite ce l’abbiamo quasi tutte”, ha scritto l’influencer.

Chiara Ferragni: il lato B e la risposta

Molte celebrities come Chiara Ferragni stanno difendendo sui social il concetto di “bellezza della diversità e dell’imperfezione”. Recentemente Aurora Ramazzotti ha condiviso una foto con la sua acne in bella vista, e Chiara Ferragni ha appoggiato il suo messaggio affermando che se il suo lato B sembra perfetto è solo grazie a un gioco di luce.

Chiara Ferragni

“Nessuno è perfetto”, e l’influencer – così come la collega Giulia De Lellis – ha deciso di diffondere questo messaggio sui social per essere un buon esempio per le sue giovani fan. Il suo commento alla foto del suo lato B ha ottenuto il pieno di like, e in tanti hanno lodato l’umiltà con cui si è posta l’influencer.

Le polemiche per le visite nei musei

Nelle scorse settimane la Ferragni e Fedez si sono recati alla Cappella Sistina e alle Gallerie degli Uffizi di Firenze (che, dopo la loro visita, hanno ottenuto un incremento di visitatori). Sui social non sono mancate critiche e commenti all’indirizzo della coppia, che si è difesa sostenendo l’importanza di diffondere la bellezza del panorama artistico e culturale italiano all’indomani del lock down e con l’emergenza Coronavirus ancora in corso.