Barbara D’Urso si sta godendo la sua pausa estiva e sui social, in posa da sirena, ha conquistato i fan con il suo fisico mozzafiato.

A 63 anni compiuti Barbara D’Urso resta una delle donne più affascinanti del panorama televisivo italiano, e la conduttrice sembra saperlo bene: sui social ha condiviso alcuni scatti delle sue vacanze, e in costume da bagno sdraiata sulla spiaggia ha fatto il pieno di like. I fan non hanno potuto fare a meno di lodare la forma fisica della conduttrice, ancora oggi tonica e perfetta.

Barbara D’Urso in costume: la foto bollente

“Caldo record”, così Barbara D’Urso ha commentato il suo scatto dove, in posa da sirena, sfoggia un fisico da urlo e un costume mozzafiato. La conduttrice si sta finalmente godendo un periodo di meritato riposo dopo l’interruzione per la pausa estiva dei suoi show televisivi.

Sui social le sue foto in costume hanno fatto il pieno di like, ma come sempre non sono mancati anche i commenti degli haters (che l’hanno accusata di avere poco decoro per la sua età).

Sui social Barbara D’Urso non ha mancato spesso di mostrarsi anche senza un filo di make up, fatto che le è valso una cascata di lodi (secondo alcuni fan la conduttrice sarebbe anche più bella struccata).

Le polemiche durante l’emergenza Coronavirus

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus Barbara D’Urso non ha abbandonato la conduzione dei suoi programmi neanche per un momento. La conduttrice è stata travolta dalle critiche per la sua preghiera in diretta tv con l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e inoltre è stata aspramente criticata anche per aver mostrato le foto dei suoi hair stylist e make up artist in camerino prima della diretta (tutti provvisti di mascherina anti-covid). Secondo il popolo social la conduttrice avrebbe potuto prepararsi da sola prima della diretta, evitando così ai suoi collaboratori degli inutili rischi.