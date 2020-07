Dopo la loro seconda, discussa rottura, Serena Enardu e Pago si sono rivisti in Sardegna. A rivelare i dettagli ci ha pensato la stessa ex gieffina.

Serena Enardu e Pago si sono lasciati a poche settimane dal loro ritorno di fiamma avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip. Come sempre l’unione tra i due è naufragata tra accuse e recriminazioni reciproche, eppure – a sorpresa – ora che tra loro si sono calmate le acque hanno deciso di incontrarsi per un caffè e chiarirsi ulteriormente. A svelarlo è stata la stessa Enardu, che ha confessato ai fan dei social:

“Non è successo niente, ci siamo semplicemente scambiati delle opinioni dopo che è passato un po’ di tempo e con la testa un pochino più lucida, ci siamo detti un paio di cosa e nient’altro”, ha dichiarato.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/serenaenardu/?hl=it

Serena e Pago: l’incontro dopo la separazione

A quanto pare Pago e Serena Enardu si sarebbero rivisti in “amicizia”, solo per chiarire ulteriormente i motivi che li hanno spinti a separarsi per la seconda volta. La rottura sarebbe giunta quando Pago ha scoperto che l’ex fidanzata avrebbe avuto di nascosto un flirt con l’ex tentatore Alessandro Graziani (motivo per cui la storia era già naufragata una prima volta a Temptation Island).

Pago al momento starebbe trascorrendo qualche giorni di vacanza in Sardegna insieme al figlio (Nicola, nato dalla sua precedente unione con Miriana Trevisan), e così ne avrebbe approfittato per chiarirsi, ancora una volta, con Serena.

Il cantante attualmente è impegnato nella promozione del suo libro e in un nuovo progetto discografico, pertanto non è detto che lui e Serena si rivedano di nuovo. I fan della coppia si chiedono se questo non sia il primo passo verso un riavvicinamento tra i due, che però hanno ammesso entrambi di avere enormi problemi di fiducia l’uno nei confronti dell’altra.

