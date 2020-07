Triangolo Belen-Stefano-Alessia? La smentita della Rodriguez su Instagram

Belen Rodriguez ha deciso di dire la sua tramite alcune storie di Instagram. La showgirl ha ammesso che tra le e Alessia Marcuzzi non è successo nulla.

Belen Rodriguez, in questi ultimi giorni, è sempre al centro del gossip. Dopo la fine del matrimonio – nuovamente – con Stefano De Martino in tantissimi stanno cercando di carpirne i reali motivi. Ma se i due protagonisti di questa vicenda si godono l’estate e il mare, c’è chi come Dagospia ha lanciato l’indiscrezione su come sarebbe finita. Dopo qualche giorno di distanza anche il settimanale Oggi avrebbe confermato quanto già detto.

Belen – Stefano – Alessia: il triangolo dell’estate

Realmente Stefano avrebbe tradito la Rodriguez e per di più con la conduttrice Alessia Marcuzzi? Il settimanale Oggi avalla la tesi espressa sul sito di Dagospia dove si parlerebbe anche di un Ipad. Ma non è tutto perché sembrerebbe che tra De Martino e la Marcuzzi ci siano stati anche dei messaggi compromettenti che sarebbero stati letti da Belen.

Il condizionale, in questi casi, è d’obbligo dal momento che non ci sono prove certe e concrete di tutto questo. L’unica certezza è che Belen sembra che abbia ritrovato l’amore tra le braccia dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Stefano, invece, sembra che abbia stretto amicizia con un’altra Rodriguez, Mariana, con cui ha trascorso dei giorni proprio al largo di Capri.

Fonte foto: https://www.instagram.com/belenrodriguezreal/

Belen su Instagram arriva la smentita

La Rodriguez in queste ore ha deciso di esporsi e per farlo ha usato il proprio account Instagram. Dopo la frecciatina mandata all’ex marito, ha messo in chiaro la situazione:

“Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun Ipad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le caz***te che ho letto in questi giorni”.

