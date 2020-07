Jennifer Aniston e quella confessione su Brad Pitt…

Jennifer Aniston: “Io e Brad non siamo mai stati una coppia perfetta”. L’attrice hollywoodiana svela alcuni retroscena della sua storia d’amore.

A distanza di anni, dopo che si sono lasciati e si sono ricostruiti una vita, Jennifer Aniston e Brad Pitt sono ancora una coppia che suscita scalpore. L’ex attrice di Friend e il divo di Hollywood con la loro storia d’amore e quel matrimonio da mille e una notte, hanno fatto sognare flotte intere di fan. Ma non è tutto oro quel che luccica, come ha confessato la stessa attrice ospite nel salotto di Oprah Winfrey.

Jennifer Aniston: “Non eravamo una coppia perfetta”

Alla Aniston non è mai piaciuto dare un’immagine di lei che non corrispondesse alla realtà e così nel salotto di Oprah ha deciso di chiarire alcune cose sul suo matrimonio con Brad Pitt. All’affermazione da parte della conduttrice di quanto lei e l’attore hollywoodiano fossero una coppia perfetta ha così risposto:

“Era tutto un artificio dei media. [..] Tutto ciò che dall’esterno si può vedere è il red carpet. Non è possibile vedere le persone nella propria vita reale, vivere la propria vita reale, fare cose normali. [..] Ma non è reale. Semplicemente, non è reale. Siamo solo esseri umani, che fanno esperienze puramente umane. Non c’è alcuna differenza tra noi e il mondo, se non quella rappresentata dalla nostra notorietà”.

E poi ha continuato:

“La nostra vita personale, i nostri sentimenti, il nostro cuore, la nostra capacità di successo e il nostro dolore sono esattamente identici a quelli di ogni altro individuo. [..] Ho provato disperatamente a vivere le aspettative di quello che veniva raccontato, a vivere la vita perfetta che veniva dipinta”.

Brad Pitt Jennifer Aniston

Jennifer Aniston e il riavvicinamento a Brad Pitt

Dal 1997 al 2005 Jennifer Aniston sono stati una coppia felice e appagata, fino a quando lui, secondo alcuni rumors poi confermati, non ha perso la testa per Angelina Jolie. Fino a quel momento hanno incarnato l’essenza della coppia perfetta: bellissimi, pieni di successo e con tanto amore da dare.

Dopo la separazione e un periodo di lontananza i rapporti tra i due sono migliorati, fino a che la Aniston non ha deciso di invitare Pitt alla sua super festa di Natale, a dicembre 2019. Lì la speranza per tutti si è riaccesa, e ancora si spera in un loro ritorno insieme.

